Блинкен рассказал, сколько США предоставили Украине вакцин от COVID-19

"Я рад сообщить, что вторая партия вакцин от COVID-19 была доставлена в Украину в рамках нашего пожертвования в количестве почти 2,2 млн доз на сегодняшний день. Этот шаг подтверждает приверженность США победе над глобальной пандемией и помощи Украине", – отметил госсекретарь.

I’m pleased to announce the second shipment of COVID-19 vaccines was delivered to Ukraine, as part of our donation of nearly 2.2 million doses to date. This step furthers the U.S. commitment to defeating the global pandemic and helping Ukraine. pic.twitter.com/CRzhooTCw4 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 30, 2021

Вчера, 29 августа, в Украину доставили около 190 тыс. доз вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин в начале августа говорил, что в Украину до конца года поступит 17 млн доз вакцины Pfizer.