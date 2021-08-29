Минздрав разорвет контракт с индийским Serum Institute на поставки вакцин от коронавируса – Ляшко

Ляшко рассказал, что Украина начала процедуру расторжения контракта на закупку 1,5 млн доз Covishield и 10 млн доз Novavax Фото: ЕРА

Ляшко рассказал, что Serum Institute должен был поставить 1,5 млн доз вакцины Covishield и 10 млн доз Novavax. По его словам, индийский производитель не выполнил условия контракта: доставлено только 500 тыс. доз Covishield.

Первые поставки Novavax украинские власти ожидали в июле – августе. Тогдашний глава Минздрава Максим Степанов объяснял срывы поставок действиями правительства Индии, которое якобы запрещало экспорт на фоне вспышки заболеваемости в стране.

Как пишет "РБК-Украина", переговоры о расторжении контракта ведет компания Crown Agents, которая была посредником между Украиной и Индией. Ляшко сказал, что предоплату за 2 млн доз вакцины Novavax, которую внесла Украина, Serum Institute вернет. Сумму аванса он не назвал.

"Вакцина от Novavax еще не зарегистрирована нигде в мире. Мы понимаем, что после внутренней регистрации пройдет еще время, то есть до конца года [Novavax] может еще не получит преквалификацию ВОЗ. На нее не смогут выдать международное свидетельство о вакцинации. Даже если ее привезут, очень мало людей захотят вакцинироваться этим препаратом", – добавил Ляшко.

По словам министра, Украина обеспечена достаточным количеством вакцин и без сотрудничества с Serum Institute.