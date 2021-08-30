Разведка США не считает коронавирус биологическим оружием

Большинство агентств разведки полагают, что коронавирус не был создан с помощью генной инженерии. Для окончательной оценки происхождения коронавируса может потребоваться сотрудничество Китая, указали американские разведчики.

"Пекин продолжает препятствовать глобальному расследованию, сопротивляться обмену информацией и обвиняет другие страны, в том числе США. Эти действия отражают неуверенность правительства Китая в том, к чему может привести расследование", – сообщили специалисты.

Президент США Джо Байден 27 августа заявил, что мир заслуживает ответа на вопрос о происхождении коронавируса. По его словам, рано или поздно этот ответ найдут.

"Правительство Китая с самого начала работало над тем, чтобы воспрепятствовать доступу международных исследователей. КНР продолжает отвергать призывы к прозрачности и утаивать информацию, несмотря на то, что число жертв пандемии продолжает расти", – отметил американский президент.

Посольство Китая в США в ответ назвало ошибочным тезис о том, что КНР препятствует расследованию о происхождении COVID-19 и обмену информацией.

"Отчет, сфабрикованный разведывательным сообществом США, не заслуживает научного доверия. Происхождения вируса – это вопрос науки, им должны заниматься только ученые, а не эксперты в области разведки. [...] США не хотят расследовать происхождение коронавируса на своей территории, закрывают двери для любой такой возможности", – заявили дипломаты.