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Разведка США не считает коронавирус биологическим оружием

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Власти Китая связывали вспышку COVID-19 с рынком животных в Ухане
Власти Китая связывали вспышку COVID-19 с рынком животных в Ухане
Фото: ЕРА

Американские спецслужбы не выявили однозначный источник пандемии коронавирусной инфекции, но исключили вероятность разработки вируса в качестве биологического оружия. Об этом сказано в кратком содержании доклада о происхождении COVID-19, который опубликовал офис директора Национальной разведки США 27 августа.

Большинство агентств разведки полагают, что коронавирус не был создан с помощью генной инженерии. Для окончательной оценки происхождения коронавируса может потребоваться сотрудничество Китая, указали американские разведчики.

"Пекин продолжает препятствовать глобальному расследованию, сопротивляться обмену информацией и обвиняет другие страны, в том числе США. Эти действия отражают неуверенность правительства Китая в том, к чему может привести расследование", – сообщили специалисты.

Президент США Джо Байден 27 августа заявил, что мир заслуживает ответа на вопрос о происхождении коронавируса. По его словам, рано или поздно этот ответ найдут.

"Правительство Китая с самого начала работало над тем, чтобы воспрепятствовать доступу международных исследователей. КНР продолжает отвергать призывы к прозрачности и утаивать информацию, несмотря на то, что число жертв пандемии продолжает расти", – отметил американский президент.

Посольство Китая в США в ответ назвало ошибочным тезис о том, что КНР препятствует расследованию о происхождении COVID-19 и обмену информацией.

"Отчет, сфабрикованный разведывательным сообществом США, не заслуживает научного доверия. Происхождения вируса – это вопрос науки, им должны заниматься только ученые, а не эксперты в области разведки. [...] США не хотят расследовать происхождение коронавируса на своей территории, закрывают двери для любой такой возможности", – заявили дипломаты.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

Китай обвиняли в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев. Предыдущий вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были "более откровенными".

14 января этого года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В группу вошли представители таких стран, как США, Австралия, Китай, Дания, Германия, Япония, Кения, Нидерланды, Катар, Российская Федерация, Великобритания и Вьетнам.

В итоге миссия ВОЗ не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете ВОЗ, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате лабораторной утечки.

Издание The Sunday Times 30 мая сообщило, что британская разведка пересмотрела версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и теперь допускает, что его могли вывести в лаборатории Уханя.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 15 июля сказал, что преждевременно исключать потенциальную связь между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане.

В августе ВОЗ заявила о создании новой группы для выяснения происхождения COVID-19.

Теги: США, оружие, Джо Байден, животные, Пекин, ученые, КНР, разведчики, дипломаты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Ухань, коронавирус
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