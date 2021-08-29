Специалисты ВОЗ назвали трудности в поиске источников происхождения коронавируса

Первоочередное внимание они уделили изучению роли лабораторий в первые дни начала эпидемии коронавируса. Они поговорили с руководством и персоналом Уханьского института вирусологии, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Ухане, а также CDC в провинции Хубэй.

Китайская команда неохотно делилась данными, в том числе о 174 случаях, выявленных в декабре 2019 года, ссылаясь на конфиденциальную информацию, говорится в материале.

По словам специалистов, данные, которые были собраны в ходе работы в китайском Ухане, не подтверждают, что пандемия коронавирусной инфекции стала результатом утечки из лаборатории. Сотрудники ВОЗ отметили, что следует проверить фермы, где содержатся дикие животные, и изучать летучих мышей.

В организации заявили, что важен также фактор времени, поскольку антитела против коронавирусной инфекции постепенно ослабевают. Дальнейший сбор образцов и тестирование зараженных до декабря 2019 года будут приносить все меньше результатов, предупредили в ВОЗ.