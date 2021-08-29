Китай просит ВОЗ расследовать возможную утечку коронавируса из лабораторий в США

Соответствующее письмо Сюй отправил гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу. В частности, Китай просит проверить американские лаборатории в Форт-Детрике и Университете Северной Каролины.

Это первый случай, когда Китай по дипломатическим каналам официально попросил ВОЗ расследовать происхождение COVID-19 в США, отметило издание. К обращению китайского представителя приложили коллективное письмо, под которым подписались более 25 млн китайских граждан.

Сюй заявил, что версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане маловероятна. По его словам, если кто-то настаивает на такой гипотезе, то объектом прозрачного расследования должны стать американские лаборатории.

По информации Global Times, Форт-Детрик – это центр биологических исследований военных Соединенных Штатов. Основной исследовательской организацией является институт медицинских исследований инфекционных заболеваний армии США (USAMRIID), которая работала с командой эпидемиолога Ральфа Барика из Университета Северной Каролины. Еще в 2003 году у этих структур были продвинутые технологии для синтезирования и модификации коронавирусов, указало издание.

Гендиректор департамента по контролю над вооружениями министерства иностранных дел Китая Фу Цун сказал, что США больше остальных стран спонсировали и проводили исследования коронавирусов. Китайская сторона утверждает, что команда Барика лидировала в этой области.