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Иностранцы и лица без гражданства могут привиться от COVID-19 в Украине – Минздрав

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Вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля
Вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля
Фото: EPA

В Украине все иностранцы и лица без гражданства могут привиться от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила пресс-служба Минздрава Украины 10 сентября в Facebook.

"Все иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, могут вакцинироваться от COVID-19 по той же процедуре, что и украинские граждане. Они могут записаться на прививку в ближайший пункт прививки или центр вакцинации онлайн или по их контактным телефонам", – говорится в сообщении.

Перечень и контакты центров и пунктов вакцинации можно узнать по ссылке или по телефону 0 800 60 20 19.

"Право на бесплатные прививки имеют иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, и лица, признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите. Для иностранцев и лиц без гражданства, которые временно находятся на территории Украины, медицинские услуги должны покрываться за счет собственных средств, средств добровольного медицинского страхования или других источников, не запрещенных законодательством. Сама вакцина от COVID-19 является бесплатной", – говорится в сообщении.

Иностранцы и лица без гражданства, которые временно находятся в Украине, в подтверждение первой прививки получают справку 063/о "Карта профилактических прививок".

"Все иностранцы и лица без гражданства, которых прививали двумя дозами вакцины от коронавируса в Украине, могут получить международное свидетельство о вакцинации от COVID-19. Они могут получить его у врача, который делал прививки, или если они подписали декларацию с семейным врачом, этот документ можно получить у него", – заявили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1943109352518827

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

По состоянию на 10 сентября в Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили 5,8 млн человек, а 4,6 млн пациентов получили две дозы и завершили иммунизацию.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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