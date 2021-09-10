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СБУ разоблачила схему подделки справок о ПЦР-тестах и вакцинации от COVID-19

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СБУ провела обыски по месту жительства фигуранта
СБУ провела обыски по месту жительства фигуранта
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила схему по подделке справок о ПЦР-тестах на коронавирус и о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 10 сентября.

"С начала года злоумышленники выдали более 10 тыс. фальшивок и заработали на этом около 5 млн грн. Организовал схему столичный предприниматель. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за подделку документов, поэтому "со знанием дела" брался за подделку медицинских справок", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина организовал "подпольную лабораторию" в собственном доме в Шевченковском районе Киева.

"Клиентов искал через столичные турагентства, где работали его родственники. По данным следствия, злоумышленники предлагали туристам "удобное" получение справок для путешествий: не нужно было посещать лабораторию, делать тесты или вакцинироваться. Более того, можно было приобрести сразу две "справки" – для вылета за границу и для возвращения домой. Стоимость одной составляла 500 грн. Всего с начала года злоумышленники изготовили почти 10 тыс. фальшивок", – сообщили в СБУ.

В ходе обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов и о вакцинации, поддельные печати медицинских учреждений, компьютерную технику и  банковские карточки, которые использовались для расчетов с клиентами.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,3 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов. По данным Минздрава, за время эпидемии в Украине сделано почти 12,2 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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