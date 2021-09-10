СБУ разоблачила схему подделки справок о ПЦР-тестах и вакцинации от COVID-19

"С начала года злоумышленники выдали более 10 тыс. фальшивок и заработали на этом около 5 млн грн. Организовал схему столичный предприниматель. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за подделку документов, поэтому "со знанием дела" брался за подделку медицинских справок", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина организовал "подпольную лабораторию" в собственном доме в Шевченковском районе Киева.

"Клиентов искал через столичные турагентства, где работали его родственники. По данным следствия, злоумышленники предлагали туристам "удобное" получение справок для путешествий: не нужно было посещать лабораторию, делать тесты или вакцинироваться. Более того, можно было приобрести сразу две "справки" – для вылета за границу и для возвращения домой. Стоимость одной составляла 500 грн. Всего с начала года злоумышленники изготовили почти 10 тыс. фальшивок", – сообщили в СБУ.

В ходе обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов и о вакцинации, поддельные печати медицинских учреждений, компьютерную технику и банковские карточки, которые использовались для расчетов с клиентами.