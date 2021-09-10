ЕС вернул ограничения на въезд для граждан шести стран

Украина остается в списке стран, для туристов из которых Совет ЕС рекомендует открыть границы Фото: depositphotos.com

Перечень базируется на определенных условиях по заболеваемости коронавирусом. В частности, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 тыс. населения.

Из-за несоответствия критериям из перечня убрали Албанию, Армению, Азербайджан, Бруней, Японию и Сербию.

В то же время в перечень добавили одну страну – Уругвай. Таким образом сейчас в списке 12 стран. Украина тоже находится в нем.