ЕС вернул ограничения на въезд для граждан шести стран

Перечень базируется на определенных условиях по заболеваемости коронавирусом. В частности, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 тыс. населения.
Из-за несоответствия критериям из перечня убрали Албанию, Армению, Азербайджан, Бруней, Японию и Сербию.
В то же время в перечень добавили одну страну – Уругвай. Таким образом сейчас в списке 12 стран. Украина тоже находится в нем.
30 июня 2020 года Совет ЕС принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на поездки по несущественным причинам в ЕС. Эта рекомендация включала первоначальный список стран, для которых государства-члены должны начать отмену ограничений на внешних границах. Список пересматривается каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляется.
Еврокомиссия 3 мая 2021 года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.
Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий, с этого момента ряд стран открыл границы для украинских туристов.
В МИД Украины рекомендуют украинцам проверять актуальную информацию о путешествиях в страны ЕС перед поездкой.