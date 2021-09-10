"Это пандемия непривитых". Байден объявил об обязательной вакцинации чиновников и сотрудников частных компаний

Байден сообщил, что в США полностью вакцинированы 175 млн человек Фото: EPA

Байден отметил, что 80 млн американцев не получили прививок от COVID-19, а полностью вакцинированы 175 млн граждан страны.

"Это пандемия непривитых. Несмотря на то что в США существует беспрецедентная и успешная программа вакцинации, что в течение почти пяти месяцев бесплатные вакцины были доступны в 80 тыс. мест, у нас все еще есть почти 80 млн человек, которым не удалось сделать прививку", – сказал президент.

Министерство труда разработало положение, требующее от компаний со штатом сотрудников 100 и более человек, обеспечить их полную вакцинацию. Непривитые сотрудники каждую неделю будут проходить тестирование на коронавирус.

В США также вводится обязательная вакцинация для чиновников, медицинских работников, учителей, работающих в школах федерального подчинения.

Штрафы за отказ носить маску в общественном транспорте с 10 сентября в США удвоены.