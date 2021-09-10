ГОРДОН
 
 
МИР

"Это пандемия непривитых". Байден объявил об обязательной вакцинации чиновников и сотрудников частных компаний

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден сообщил, что в США полностью вакцинированы 175 млн человек
Байден сообщил, что в США полностью вакцинированы 175 млн человек
Фото: EPA

Президент США Джо Байден 9 сентября представил план по расширению вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден отметил, что 80 млн американцев не получили прививок от COVID-19, а полностью вакцинированы 175 млн граждан страны.

"Это пандемия непривитых. Несмотря на то что в США существует беспрецедентная и успешная программа вакцинации, что в течение почти пяти месяцев бесплатные вакцины были доступны в 80 тыс. мест, у нас все еще есть почти 80 млн человек, которым не удалось сделать прививку", – сказал президент.

Министерство труда разработало положение, требующее от компаний со штатом сотрудников 100 и более человек, обеспечить их полную вакцинацию. Непривитые сотрудники каждую неделю будут проходить тестирование на коронавирус.

В США также вводится обязательная вакцинация для чиновников, медицинских работников, учителей, работающих в школах федерального подчинения.

Штрафы за отказ носить маску в общественном транспорте с 10 сентября в США удвоены.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным университета Джона Хопкинса, в США выявили 40,6 млн случаев COVID-19, 654 тыс. человек умерли. Страна находится на первом месте по распространению коронавирусной инфекции в мире.

Для применения в США разрешены вакцина компаний Pfizer/BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) и вакцина от компании Moderna (эффективность на уровне 94,1%). Также разрешение получил препарат Johnson & Johnson (эффективность от 66% до 72%).

Теги: США, Джо Байден, вакцинация, чиновники, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, тестирование, прививки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Обвинившая актера Талашко в изнасиловании девушка рассказала, почему не будет обращаться в суд
  Обвинившая актера Талашко в изнасиловании девушка рассказала, почему не будет обращаться в суд
alyona alyona в купальнике спела рэп и призвала выводить украинскую музыку в мировые тренды. Видео
alyona alyona в купальнике спела рэп и призвала выводить украинскую музыку в мировые тренды. Видео
"Еду на тусу". Могилевская засветила грудь в салоне авто
"Еду на тусу". Могилевская засветила грудь в салоне авто
"Дочь говорила, что это братик ее к себе зовет". Отец Жанны Фриске рассказал об умершем брате-близнеце певицы
"Дочь говорила, что это братик ее к себе зовет". Отец Жанны Фриске рассказал об умершем брате-близнеце певицы
"Выпендрежник", "Старый, тебя понесло". Нагиев снялся в кепке и туфлях без трусов
"Выпендрежник", "Старый, тебя понесло". Нагиев снялся в кепке и туфлях без трусов
  "Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей
  "Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей
"Как это трогательно", "Мимимишность зашкаливает". Бойфренд довел Харлан до слез, неожиданно прилетев к ней из Италии
"Как это трогательно", "Мимимишность зашкаливает". Бойфренд довел Харлан до слез, неожиданно прилетев к ней из Италии
"Вкусняшка". Мейхер позировала в прозрачном платье
"Вкусняшка". Мейхер позировала в прозрачном платье
"Какие хорошенькие", "Счастливые". Шепелев обнародовал фото с матерью своего пятимесячного сына
"Какие хорошенькие", "Счастливые". Шепелев обнародовал фото с матерью своего пятимесячного сына
"Пышка!", "Растолстела". Maruv снялась в стрингах
"Пышка!", "Растолстела". Maruv снялась в стрингах
Поплавский прокомментировал слухи о том, что его студентки после выступлений попадают "прямиком в постель шефа"
Поплавский прокомментировал слухи о том, что его студентки после выступлений попадают "прямиком в постель шефа"
"Я же нормальный парень". Клопотенко признался, что пользуется патчами для ухода за лицом
"Я же нормальный парень". Клопотенко признался, что пользуется патчами для ухода за лицом
Идеально для путешествий. Tvorchi презентовали четвертый альбом
Идеально для путешествий. Tvorchi презентовали четвертый альбом
"Грожусь взять назад свою фамилию". MamaRika рассказала, как рождение сына повлияло на ее брак
"Грожусь взять назад свою фамилию". MamaRika рассказала, как рождение сына повлияло на ее брак
"Живой!", "Папочка вернулся". Дан Балан опубликовал редкое фото после долгого перерыва
"Живой!", "Папочка вернулся". Дан Балан опубликовал редкое фото после долгого перерыва
"Сексуальная королева". 63-летняя Мадонна выложила в сеть свои эротические снимки
"Сексуальная королева". 63-летняя Мадонна выложила в сеть свои эротические снимки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
  В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
"Немножко поправилась", "Девочка-огонь". Дорофеева крупным планом показала тело
"Немножко поправилась", "Девочка-огонь". Дорофеева крупным планом показала тело
  Отец четверых сыновей Андрей Шевченко рассказал, почему они с женой больше не хотят детей
Отец четверых сыновей Андрей Шевченко рассказал, почему они с женой больше не хотят детей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS