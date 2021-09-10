Дания первой в ЕС отменила все коронавирусные ограничения внутри страны

В Дании уже некоторое время постепенно смягчали меры по борьбе с пандемией Фото: depositphotos.com

Сегодня Дания сняла все ограничения, и COVID-19 больше не считается "общественной угрозой", – написал он.

Today, Denmark lifted all restrictions & COVID-19 is no longer deemed a "societal threat".



I led the country's largest behavioral covid-project (@HopeProject_dk) & advised the Danish gov.



Here are my thoughts on how DK got here, what can be learned & what lies ahead.

* (1/14) — Michael Bang Petersen (@M_B_Petersen) September 10, 2021

Минздрав Дании сообщил, что больше не считает COVID-19 общественно опасным заболеванием и с 10 сентября не будет продлевать антикоронавирусные меры, еще в конце августа.

"Эпидемия находится под контролем, у нас рекордно высокий уровень вакцинации. Поэтому 10 сентября мы можем отказаться от некоторых специальных правил, которые мы должны были ввести в борьбе с COVID-19. Правительство обещало не продлевать меры дольше, чем это необходимо", – заявил министр здравоохранения Магнус Хойнике.

В то же время он предупредил, что эпидемия еще не закончилась и правительство "без колебаний быстро примет меры", если пандемия снова начнет представлять угрозу.

"Мы видим спад эпидемии в сентябре. Вакцины и большие усилия всех граждан Дании на протяжении длительного периода – в основе наших успехов", – написал Хойнике в Twitter 7 сентября.

Kontakttallet er i dag beregnet til 0,7. Vi kan altså konstatere en faldende epidemi her i start september! Det vidner om, at Danmark står et virkelig godt sted. Vaccinerne og alle borgere i Danmarks store indsats gennem lang tid er grundlaget for, at vi står så godt. #COVID19dk pic.twitter.com/xdHRWlPG64 — Magnus Heunicke (@Heunicke) September 7, 2021

Как пишет Politico, Дания стала первой страной в ЕС, отменившей все коронавирусные ограничения. С этого дня в Дании не будут требовать COVID-паспорта для посещения баров, ресторанов, музеев, спортивных центров или ночных клубов, а детей больше не будут отправлять домой из школы, если они контактировали с больным. Карантин грозит только взрослым, детям достаточно будет пройти тестирование.

Этот шаг является последним в решении страны по смягчению мер по борьбе с пандемией, включая отмену требования о масках в общественном транспорте 13 августа. Также все работники в стране возвращаются в офисы, а школы – к традиционной форме обучения.

Издание отмечает, что другие скандинавские страны также собираются снять ограничения в конце сентября, пользуясь улучшением эпидемиологического прогноза.