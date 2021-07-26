В Дании людям, получившим две дозы вакцины, предложат третью

Предложение вакцинироваться в третий раз получат те граждане, которые были привиты перекрестным способом, то есть разными вакцинами.

Около 150 тыс. датчан получили первую инъекцию вакциной AstraZeneca. В основном это были граждане, работающие в сфере здравоохранения, пожилые люди и социальный сектор. Однако датские органы здравоохранения прекратили использование препарата в апреле после того, как была обнаружена связь между вакциной и тромбами. Вторую инъекцию они получили препаратами Pfizer или Moderna.

В некоторых странах за пределами ЕС и стран Шенгенской зоны перекрестная вакцинация не считается достаточной для въезда. Из-за этого датчане испытывают трудности с поездкой в некоторые страны.

Поэтому было принято решение о третьей прививке. Сейчас в качестве третьей дозы таким гражданам снова предложат вакцины от Pfizer или Moderna.