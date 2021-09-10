117 израильтян, вернувшихся из Украины, подозревают в подделке результатов теста на COVID-19

117 вернувшихся из Украины подозревают в подделке тестов на коронавирус.

В канцелярии премьер-министра Израиля 9 сентября заявили, что в отношении тех, кто использовал поддельные справки, примут строгие меры. Их вызовут на допросы через 10 дней, после выхода из самоизоляции, сообщила пресс-служба премьера.

Журналисты отметили, что гражданам, которые использовали поддельные результаты тестов, грозит штраф или до пяти лет лишения свободы.

Израильские СМИ 9 сентября писали, что десятки паломников возвращаются из Умани Черкасской области, где 6–8 сентября отмечали Рош а-Шана, с поддельными тестами на COVID-19. Об этом сообщили Ynet и Walla News.