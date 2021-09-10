117 израильтян, вернувшихся из Украины, подозревают в подделке результатов теста на COVID-19

117 вернувшихся из Украины подозревают в подделке тестов на коронавирус.
В канцелярии премьер-министра Израиля 9 сентября заявили, что в отношении тех, кто использовал поддельные справки, примут строгие меры. Их вызовут на допросы через 10 дней, после выхода из самоизоляции, сообщила пресс-служба премьера.
Журналисты отметили, что гражданам, которые использовали поддельные результаты тестов, грозит штраф или до пяти лет лишения свободы.
Израильские СМИ 9 сентября писали, что десятки паломников возвращаются из Умани Черкасской области, где 6–8 сентября отмечали Рош а-Шана, с поддельными тестами на COVID-19. Об этом сообщили Ynet и Walla News.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Израиле за время эпидемии подтвердили 1,1 млн случаев COVID-19, 7,3 тыс. человек умерли.
Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. По состоянию на утро 7 сентября в Умань прибыло более 29 тыс. паломников из разных стран, сообщили в полиции.