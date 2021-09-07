Израиль откроет границы для туристов, в том числе и из Украины

Въезд в Израиль будет разрешен туристическим группам от пяти до 30 человек Фото: depositphotos.com

Въезд будет разрешен туристическим группам от пяти до 30 человек из стран, которые входят в "зеленый", "желтый" и "оранжевый" списки Израиля.

Запрещен въезд из стран "красного списка". По состоянию на 3 сентября это Болгария, Бразилия, Мексика, Турция.

В минздраве Израиля также добавили, что по обновленной программе прибывающие туристы должны быть полностью вакцинированы. Также все вакцинированные путешественники должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста за 72 часа до прибытия и пройти повторный тест после приземления, чтобы пропустить обязательную самоизоляцию.

Эта туристическая программа, запущенная в мае, была приостановлена 11 августа из-за новых правил и ограничений со стороны министерства здравоохранения в связи с ростом заболеваемости в то время.

В рамках первой части пилотной программы в страну прибыло более 2000 туристов. В министерстве заявили, что среди групп не было выявлено ни одного случая коронавируса.