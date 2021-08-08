Саудовская Аравия разрешит въезд вакцинированным паломникам

Запросы на паломничество власти Саудовской Аравии начнут получать с 9 августа. Сперва разрешения будут выдавать для 60 тыс. паломников в месяц, но в дальнейшем это число планируют увеличить до 2 млн.

Обязательное условие для получения разрешения на паломничество – наличие прививок от коронавируса. Вакцинированных паломников из стран, включенных в список запрещенных для въезда в Саудовскую Аравию, будут отправлять на карантин.