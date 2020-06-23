В Саудовской Аравии решили ограничит количество паломников в Мекку из-за COVID-19

В этом году совершить паломничество в Мекку сможет лишь небольшое количество иностранцев, которые проживают в Саудовской Аравии.

Министерство хаджа Саудовской Аравии, которое занимается вопросами паломничества в стране, приняло решение ограничить количество посетителей в Мекку в этом году. Об этом 22 июня сообщает Saudi Press Agency.

В министерстве заявили, что они приостанавливают въезд паломников Умры (малое паломничество, связанное с посещением Мекки. – "ГОРДОН") в страну в связи с распространением пандемии COVID-19. В этом году посетить мусульманскую святыню сможет лишь небольшое количество иностранцев, которые проживают в Саудовской Аравии.

Также власти страны отметили, что паломничество должно проходить в безопасный способ с соблюдением всех профилактических мер и социального дистанцирования.

Паломничество в Мекку является пятым столпом ислама после Шахады (свидетельство о вере в Аллаха), молитвы (намаз), милостыни (закят) и поста (саум).

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Саудовской Аравии подтверждено 161 тыс. случаев COVID-19, 1300 человек умерли. Общее количество инфицированных в мире превысило 9,1 млн, из них более 4,5 млн вылечились, а 472,5 тыс. умерли.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.