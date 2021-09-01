В Израиле рекорд больных COVID-19 за сутки с начала эпидемии

За сутки в Израиле подтвердили 10 947 новых случаев COVID-19. До сих пор самое большое количество случаев было зафиксировано 18 января – 10 118.

С середины марта и до середины июня количество ежедневно подвтержденных случаев болезни в стране не превышало тысячи. В июле ежедневно подтверждали 1–2 тыс. случаев болезни. В августе случился резкий скачок заболеваемости – с 2 тыс. случаев ежедневно до 6 тыс. и более.

Всего за время эпидемии в Израиле подтвердили более миллиона случаев болезни, 7043 человека умерли.