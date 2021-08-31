Италия отменила требование самоизоляции для вакцинированных от коронавируса туристов из Украины

От самоизоляции освобождаются украинцы при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или теста на антиген и COVID-сертификата о завершении полного курса вакцинации одной из утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам вакциной (производства Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca).

Если таких сертификатов нет, граждане могут въехать в Италию, но при наличии негативного теста на коронавирус. Кроме того, им придется пройти пятидневную самоизоляцию, а по ее окончании сделать повторный тест.

Дети до шести лет освобождаются от молекулярного или антигенного теста, но все равно должны самоизолироваться при наличии такой необходимости.

Эти правила действуют до 25 октября 2021 года.

В МИД напомнили, что, кроме карантинных правил, остаются в силе требования подтверждения цели поездки, места пребывания, наличия необходимых средств, даты выезда из Италии и так далее, которые могут проверить офицеры пограничной полиции Италии при въезде в страну.

Италия открыла въезд для туристов из Украины месяц назад, в конце июля, но при условии обязательной пятидневной самоизоляции по прибытии и тестирования на COVID-19 после нее.