"После такого песто меня больше не пустят в Италию". Клопотенко дал упрощенный рецепт известного соуса

"Буду учить вас плохому. Итак, паста с песто. Все вкусно и круто. Единственное, после такого песто меня, скорее всего, больше не пустят в Италию. Будет там в причинах что-то об осквернении традиций. Но рискну своей репутацией ради ваших спокойных нервов. Потому что если дам вам песто, которое более или менее по правилам, у вас будет шок. "Евгений, а что делать, когда зеленого базилика нет?", "А что, орехи только кедровые?", "Да нет, не хочу я того пармезана". Ну, короче, вы испугаетесь и нафиг меня отправите с моим рецептом", – отметил он.

Эксперт акцентировал внимание на том, что дает адаптированный к украинским реалиям, упрощенный рецепт.

Ингредиенты: 50 г базилика, 40 г любых орехов, 100 мл оливкового масла, 40 г натертого твердого выдержанного сыра, немного чеснока.

Все ингредиенты истолочь в ступке. Варить спагетти 5 минут. Подогреть песто со спагетти и водой, в которой они варились.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.