Зеленский назначил послов Украины в трех странах по совместительству

Зеленский подписал три указа о назначении послов Украины Фото: president.gov.ua

Так, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству стал посол в Швейцарской Конфедерации Артем Рыбченко.

Также, по совместительству, послом Украины в Сан-Марино назначен посол в Италии Ярослав Мельник, а посол Украины в Испании Сергей Погорельцев – послом в Андорре.