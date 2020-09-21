Назначен новый посол Украины в Италии

Вместо Евгения Перелыгина, уволенного в июле, пост посла Украины в Италии займет Ярослав Мельник, работавший руководителем главного департамента государственного протокола и церемониала Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ярослава Мельника чрезвычайным и полномочным послом в Италии. Об этом говорится в указе главы государства от 21 сентября.

Мельнику 40 лет. С апреля 2014 года он занимал должность руководителя главного департамента государственного протокола и церемониала Администрации Президента (с 2019 года – Офиса президента). В 2008–2010 годах работал заместителем руководителя торгово-экономической миссии посольства Украины в Италии.

В должности главы дипмиссии Мельник сменит Евгения Перелыгина, который был уволен 15 июля. Перелыгин был послом Украины в Италии с 2012 года.