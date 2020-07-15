Зеленский уволил посла Украины в Италии, Мальте и Сан-Марино

Евгений Перелыгин возглавлял дипломатическую миссию Украины в Италии с 2012 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об увольнении посла.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с нескольких должностей Евгения Перелыгина, документ опубликован на сайте Офиса президента 15 июля.

"Освободить Перелыгина Евгения Юрьевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Итальянской Республике, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мальта, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сан-Марино и постоянного представителя Украины при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Организации Объединенных Наций по совместительству", – сказано в указе.

Евгений Перелыгин родился в 1962 году в Днепропетровской области. По информации My.ua, с 1998-го по 2000 год представлял Украину в Южной Корее в должности советника-посланника, с 2004-го по 2006 год работал послом Украины в Ирландии, с 2006-го по 2010 год был послом и постоянным представителем Украины в Совете Европы. С конца 2012 года занимал пост посла Украины в Италии.