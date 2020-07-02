Погорельцев назначен послом Украины в Испании

55-летний Сергей Погорельцев станет новым послом Украины в Королевстве Испания. Это следует из указа президента Владимира Зеленского, который 2 июля опубликован на сайте главы государства.
Другим указом Зеленский уволил с должности главы дипмиссии Анатолия Щербу, который был послом в Мадриде с 2016 года.
При этом предшественником Щербы в должности посла Украины в Испании был Погорельцев (2012–2016 годы), а в 2006–2012 годах дипмиссию возглавлял Щерба.
В 2016–2020 годах Погорельцев работал директором департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.