Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Президент Института Горшенина Омельченко стал новым послом Украины во Франции

Украинскую дипломатическую миссию во Франции вместо Олега Шамшура возглавит основатель и президент Института Горшенина Вадим Омельченко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шамшур покидает украинское посольство в Париже
Шамшур покидает украинское посольство в Париже
Фото: Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня своим указом уволил Олега Шамшура с должности посла во Франции и в ЮНЕСКО (по совместительству).

Другим указом на пост посла Украины во Франции назначен Вадим Омельченко.

Шамшур руководил украинским посольством в Париже с октября 2014 года.

Вадиму Омельченко 56 лет. Юрист по образованию. Дважды работал советником спикеров парламента Украины, руководил группой советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам, преподавал в Дипломатической академии при МИД Украины. В 2006 году основал аналитический центр – Институт Горшенина, является его президентом. Выступал с лекциями и докладами в Ecole Militaire, Национальной ассамблее и Сенате Франции, пишет LB.ua.

Смену посла Украины во Франции глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал 3 июня, тогда он не говорил, кто заменит Шамшура.

Теги: Франция, Олег Шамшур, Владимир Зеленский, посольство Украины, Вадим Омельченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS