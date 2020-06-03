Новый посол Украины во Франции будет назначен на следующей неделе – Ермак

С 2014 года должность посла Украины во Франции занимает Олег Шамшур. Кто заменит Шамшура, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не уточнил.

На следующей неделе будет назначен новый посол Украины во Франции. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом 3 июня заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса в Хмельницкой области.

"У нас наконец-то появляется новый посол во Франции, на следующей неделе", – отметил он в ответ на просьбу одной из участниц встречи помочь в налаживании контакта с посольствами Украины в ряде стран.

Сейчас должность посла Украины во Франции занимает Олег Шамшур. Он был назначен на этот пост 13 октября 2014 года пятым президентом Украины Петром Порошенко.

В июле 2019-го Шамшура называли кандидатом на должность посла Украины в США.

Кто может возглавить диппредставительство во Франции, на данный момент неизвестно.