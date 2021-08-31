В Минцифры рассказали, можно ли подделать сертификат о вакцинации от COVID-19 в "Дії"

Он отметил, что приложение "подтягивает" информацию из электронной системы Минздрава.

"Если заплатить деньги врачу и он вам сертификат подделает, то "Дія" его подтянет. Ведь приложение устроено так, что показывает данные из реестров. Мы не анализируем данные на правдивость, ведь за это отвечают определенные системы. Но купить сертификат с занесением в базу "Дії" нельзя. "Дія" показывает данные из электронной системы здравоохранения", – сказал Баник.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использовать иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток.

В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами.

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, сообщили в Министерстве цифровой трансформации 19 августа. Украина – одна из первых в списке стран – не членов Европейского союза, чей паспорт вакцинации будут признавать полностью и использовать, как и европейский сертификат, на территории ЕС, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он объяснил, что украинцам не надо дополнительно получать международный сертификат для поездок в ЕС, поскольку можно будет путешествовать по электронным документам.

27 августа Баник сообщил, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие две дозы вакцины от коронавируса.