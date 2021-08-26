Чехия разрешила въезд украинцам – но не всем

Въезд в Чехию разрешен украинцам, которые прошли полный курс вакцинации одной из вакцин, сертифицированных в Европе:

Vaxzevria (AstraZeneca);

Covishield (AstraZeneca);

Spikevax (Moderna);

Comirnaty (Pfizer/BioNTech);

Janssen (Johnson & Johnson).

В подтверждение вакцинации необходимо предоставить COVID-сертификат в приложении "Дія". Для въезда нужно, чтобы после введения последней дозы прошло 14 дней. Кроме того, необходимо заполнить анкету на специальном сайте чешского правительства – ее в распечатанном или электронном виде следует подать во время пограничного контроля или при проверке места жительства.

Кроме того, в Чехию могут попасть украинцы, имеющие вид на жительство в стране или других странах Евросоюза, а также получившие разрешение на въезд в исключительных ситуациях – они могут въехать без свидетельства о вакцинации, но должны предъявить негативный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда, через пять дней сдать повторный тест, а до получения его результатов находиться на домашней самоизоляции.