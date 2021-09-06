Израиль может достичь коллективного иммунитета от COVID-19 за два месяца

В Израиле хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили почти 6 млн человек Фото: EPA

Эксперты министерства полагают, что если высокий уровень вакцинации сохранится наряду с высоким уровнем новых случаев COVID-19, "высока вероятность того, что в ближайший месяц или два страна достигнет ситуации, которая очень похожа на коллективный иммунитет".

Представители органов здравоохранения считают, что в ближайшие недели у десятков тысяч израильтян будет положительный результат теста на COVID-19 и что многие другие получат третью, бустерную, дозу вакцины. В совокупности, как утверждается в отчете, более 80% населения будет относительно защищено от болезни.