В Израиле учителя и врачи не смогут работать без COVID-прививки или отрицательного теста

Теперь сотрудники школ, больниц и социальных учреждений будут иметь доступ к своим рабочим местам только в том случае, если у них есть документы, подтверждающие, что они вакцинированы против COVID-19, вылечились или сдали отрицательный результат на вирус в течение последних 72 часов.
В преддверии учебного года министры также проголосовали за ослабление ограничений в так называемых красных городах, где уровень инфицирования коронавирусом высок.
Согласно первоначальному плану правительства, учащиеся 8–12 классов из "красных" городов должны учиться офлайн только в том случае, если 70% их класса будут полностью вакцинированы.
Но чиновники согласились учитывать в подсчете тех, кто получил одну дозу вакцины, что упростило для школ открытие очного обучения в районах с высокой заболеваемостью. С 30 сентября модель изменится и будет требовать, чтобы 70% получали две дозы. В настоящее время более 50 поселков и городов Израиля классифицируются как "красные".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Израиле с начала эпидемии подтвердили более миллиона случаев COVID-19, 7 тыс. человек умерли, говорится на сайте Минздрава страны. Население Израиля – 9 млн человек.
Хотя бы одну дозу вакцины получили 5,3 млн человек, две дозы – 5,2 млн. В стране также идет вакцинация третьей дозой – ее ввели 2,3 млн человек. Среди подростков в возрасте 12–15 лет первую дозу получили 47%, вторую – 31,5%.