В Израиле учителя и врачи не смогут работать без COVID-прививки или отрицательного теста

Теперь сотрудники школ, больниц и социальных учреждений будут иметь доступ к своим рабочим местам только в том случае, если у них есть документы, подтверждающие, что они вакцинированы против COVID-19, вылечились или сдали отрицательный результат на вирус в течение последних 72 часов.

В преддверии учебного года министры также проголосовали за ослабление ограничений в так называемых красных городах, где уровень инфицирования коронавирусом высок.

Согласно первоначальному плану правительства, учащиеся 8–12 классов из "красных" городов должны учиться офлайн только в том случае, если 70% их класса будут полностью вакцинированы.

Но чиновники согласились учитывать в подсчете тех, кто получил одну дозу вакцины, что упростило для школ открытие очного обучения в районах с высокой заболеваемостью. С 30 сентября модель изменится и будет требовать, чтобы 70% получали две дозы. В настоящее время более 50 поселков и городов Израиля классифицируются как "красные".