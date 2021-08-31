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В Израиле учителя и врачи не смогут работать без COVID-прививки или отрицательного теста

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В Израиле полностью привиты от коронавируса 5,2 млн человек
В Израиле полностью привиты от коронавируса 5,2 млн человек
Фото: EPA

В Израиле комиссия министров по борьбе с коронавирусом проголосовала за расширение коронавирусных ограничений для сотрудников учреждений образования, здравоохранения и социального обеспечения. Об этом пишет Times of Israel.

Теперь сотрудники школ, больниц и социальных учреждений будут иметь доступ к своим рабочим местам только в том случае, если у них есть документы, подтверждающие, что они вакцинированы против COVID-19, вылечились или сдали отрицательный результат на вирус в течение последних 72 часов.

В преддверии учебного года министры также проголосовали за ослабление ограничений в так называемых красных городах, где уровень инфицирования коронавирусом высок.

Согласно первоначальному плану правительства, учащиеся 8–12 классов из "красных" городов должны учиться офлайн только в том случае, если 70% их класса будут полностью вакцинированы.

Но чиновники согласились учитывать в подсчете тех, кто получил одну дозу вакцины, что упростило для школ открытие очного обучения в районах с высокой заболеваемостью. С 30 сентября модель изменится и будет требовать, чтобы 70% получали две дозы. В настоящее время более 50 поселков и городов Израиля классифицируются как "красные".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Израиле с начала эпидемии подтвердили более миллиона случаев COVID-19, 7 тыс. человек умерли, говорится на сайте Минздрава страны. Население Израиля – 9 млн человек.

Хотя бы одну дозу вакцины получили 5,3 млн человек, две дозы – 5,2 млн. В стране также идет вакцинация третьей дозой – ее ввели 2,3 млн человек. Среди подростков в возрасте 12–15 лет первую дозу получили 47%, вторую – 31,5%.

Теги: Израиль, вакцинация, дети, школы, врачи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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