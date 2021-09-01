В Израиле умер один из последних узников Варшавского гетто, переживший пять концлагерей

По данным издания, Штемберг пережил пять нацистских лагерей, в том числе Дахау, Бухенвальд и Аушвиц. После войны репатриировался в Израиль. Много сделал для увековечивания памяти о Холокосте, в том числе рассказывая о пережитом.

Шалом был активистом ассоциации "Яд Эзер ле-Хавер", помогающей пережившим Холокост. Глава организации Шимон Сабаг, говоря о его смерти, сказал, что он будто потерял брата. Сабаг рассказал, что Штемберг основал в городе Бейт Шеан первый кинотеатр и первую футбольную команду.

За общественную деятельность он был удостоен звания почетного гражданина Хайфы.

Штемберга похоронили 31 августа на городском кладбище Хайфы.