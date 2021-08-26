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26 августа, 2021
 
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В Киеве пройдет кинофестиваль "Соседи". Зрителям покажут фильмы украинских и зарубежных режиссеров о Холокосте

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Посещение всех мероприятий фестиваля "Соседи" бесплатное
Посещение всех мероприятий фестиваля "Соседи" бесплатное
Фото: Cусіди / Facebook

С 4-го по 7 сентября в Сырецком парке (Киев) будет проходить кинофестиваль "Соседи", основанный Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр". Фестиваль будет посвящен теме памяти, добрососедства и человеческих взаимоотношений – во время фестиваля зрители увидят фильмы украинских и европейских режиссеров. Об этом 26 августа сообщается на сайте организаторов показа.

Показы будут проходить на языке оригинала с украинскими субтитрами. Откроет мероприятие документальный фильм, снятый украинским историком Юрием Капарулиным, "Калининдорф". Лента рассказывает о трагической судьбе еврейского народа в одноименном поселке, расположенном в Херсонской области.

Также в рамках кинофестиваля для посетителей будут проведены исторические и художественные лекции, экскурсии, посвященные трагедии Бабьего Яра и дальнейшей судьбе этой местности.

Полная программа фестиваля опубликована на странице организаторов мероприятия в Facebook. Посещение всех мероприятий фестиваля бесплатное.

https://www.facebook.com/babynyar.memorial/posts/1292045987893034

Контекст:

Проект "Соседи" – это цикл культурных мероприятий под открытым небом для жителей районов, расположенных вокруг Бабьего Яра: Сырца, Дорогожичей, Лукьяновки и Куреневки. Он стартовал в июне 2021 года.

Теги: Киев, кино, Холокост, культура, фестиваль, фильм, кинофестиваль, режиссер, мемориал, Бабий Яр, трагедия, показ, Дорогожичи, память
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