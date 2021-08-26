В Киеве пройдет кинофестиваль "Соседи". Зрителям покажут фильмы украинских и зарубежных режиссеров о Холокосте

Показы будут проходить на языке оригинала с украинскими субтитрами. Откроет мероприятие документальный фильм, снятый украинским историком Юрием Капарулиным, "Калининдорф". Лента рассказывает о трагической судьбе еврейского народа в одноименном поселке, расположенном в Херсонской области.

Также в рамках кинофестиваля для посетителей будут проведены исторические и художественные лекции, экскурсии, посвященные трагедии Бабьего Яра и дальнейшей судьбе этой местности.

Полная программа фестиваля опубликована на странице организаторов мероприятия в Facebook. Посещение всех мероприятий фестиваля бесплатное.