В Умани хасиды устроили барбекю на балконе многоэтажки – ГСЧС

Сотрудники ГСЧС провели с паломниками беседу о недопустимости обустройства зоны барбекю на балконах Фото: ck.dsns.gov.ua

Пеший дозор спасателей в ходе патрулирования города заметил дым с балкона дома по улице Софьи Перовской.

"Поднявшись на 6 этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю и провели с гражданами разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе", – говорится в сообщении.

В этом году Рош а-Шана отмечают 7–8 сентября.