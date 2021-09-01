"100 тыс. тикающих бомб". В Израиле обеспокоены паломничеством хасидов в Умань

В Израиле обеспокоены, что паломники в Умани будут массово находиться в закрытых помещениях, молиться в одной синагоге, а потом вернутся в страну Фото: EPA

По его словам, 100 тыс. хасидов, отправляющихся в канун праздника Рош а-Шана в Украину для паломничества, – это "100 тыс. тикающих бомб".

Министр выразил озабоченность в связи с тем, что огромное количество паломников будет находиться в закрытых помещениях, жить в стесненных условиях, молиться в одной синагоге. "Речь идет о мега-событии", – предупредил Бар-Лев, добавив, что повлиять на происходящее в Умани будет сложно, хотя израильская полиция и направляет туда своих представителей.

Он дал понять, что вернувшись из Умани в этом году, паломники могут стать угрозой заражений.

По словам главы израильского МИД Яира Лапида, недавно он беседовал со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. "Они (украинская сторона) помнят события прошлого года, однако дали согласие на прием паломников", – отметил он.

В начале августа заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Умани завершают подготовку для приема паломников-хасидов, планирующих приехать для празднования Рош а-Шана, который в этом году приходится на 7–8 сентября. Он отметил, что паломники должны будут носить маски и проходить температурный скрининг.

Центр общественного здоровья выделил 19 тыс. антисептиков, 190 тыс. масок и 50 тыс. экспресс-тестов, которые доставлены в Умань, сообщал Минздрав.

В Госпогранслужбе ожидают прибытия в Украину более 20 тыс. хасидов на празднование Рош а-Шана. Нацполиция ожидает, что в Умань приедет около 50 тыс. паломников-хасидов.