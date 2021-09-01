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"100 тыс. тикающих бомб". В Израиле обеспокоены паломничеством хасидов в Умань

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В Израиле обеспокоены, что паломники в Умани будут массово находиться в закрытых помещениях, молиться в одной синагоге, а потом вернутся в страну
В Израиле обеспокоены, что паломники в Умани будут массово находиться в закрытых помещениях, молиться в одной синагоге, а потом вернутся в страну
Фото: EPA

Министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев считает тревожной ситуацию с массовыми поездками хасидов в Умань Черкасской области Украины для паломничества к могиле праведника Нахмана. Об этом он сказал на заседании министерского комитета по борьбе с коронавирусом ("коронавирусного кабинета") в ночь на 31 августа, сообщает израильское издание "Вести".

По его словам, 100 тыс. хасидов, отправляющихся в канун праздника Рош а-Шана в Украину для паломничества, – это "100 тыс. тикающих бомб".

Министр выразил озабоченность в связи с тем, что огромное количество паломников будет находиться в закрытых помещениях, жить в стесненных условиях, молиться в одной синагоге. "Речь идет о мега-событии", – предупредил Бар-Лев, добавив, что повлиять на происходящее в Умани будет сложно, хотя израильская полиция и направляет туда своих представителей.

Он дал понять, что вернувшись из Умани в этом году, паломники могут стать угрозой заражений. 

По словам главы израильского МИД Яира Лапида, недавно он беседовал со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. "Они (украинская сторона) помнят события прошлого года, однако дали согласие на прием паломников", – отметил он. 

В начале августа заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Умани завершают подготовку для приема паломников-хасидов, планирующих приехать для празднования Рош а-Шана, который в этом году приходится на 7–8 сентября. Он отметил, что паломники должны будут носить маски и проходить температурный скрининг.

Центр общественного здоровья выделил 19 тыс. антисептиков, 190 тыс. масок и 50 тыс. экспресс-тестов, которые доставлены в Умань, сообщал Минздрав.

В Госпогранслужбе ожидают прибытия в Украину более 20 тыс. хасидов на празднование Рош а-Шана. Нацполиция ожидает, что в Умань приедет около 50 тыс. паломников-хасидов.

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование прошло 18–20 сентября. С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации. "Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в аэропорты УкраиныПосле запрета на въезд хасиды пытались попасть в Украину через пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью. В пункте с 14 сентября временно ограничили движение транспорта и граждан. Министерство иностранных дел Украины обращалось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину.

16 сентября Кабмин решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи", где скопились хасиды, которые хотели попасть в Украину.

Тогдашний посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой.

18 сентября тогдашний замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта "Новые Яриловичи" и направились отмечать Новый год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси.

Теги: Израиль, Умань, хасиды, Рош а-Шана, Дмитрий Кулеба, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, паломничество
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