Украина примет в этом году паломников-хасидов – Минздрав

В 2021 году Рош а-Шана будет отмечаться 7–8 сентября Фото: EPA

"Сейчас эпидемическая ситуация в Украине, высокие уровни охвата вакцинацией в мире и своевременная подготовка к празднованию позволяют принять паломников, кроме этого, и жители Умани активно прививаются, особенно это касается работников гостинично-ресторанной сферы", – сказал Кузин.

Главный санврач подписал указ о противоэпидемических мероприятиях, которых должны придерживаться паломники на территории Украины, они должны носить маски и проходить температурный скрининг. Также при перемещении групп перевозчик должен организовать температурный скрининг и паломников, и лиц, которые их сопровождают.

"К перевозке не будут допускаться работники и участники перевозки, у которых при проведении температурного скрининга температура тела более 37,2 °С или есть признаки респираторных заболеваний. Вход на территорию скопления паломников и мест паломничества будет разрешен при условии использования средств индивидуальной защиты, закрывающих нос и рот, после измерения температуры бесконтактным термометром", – уточнили в министерстве.

В 2021 году Рош а-Шана будет отмечаться 7–8 сентября.