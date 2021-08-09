Украина примет в этом году паломников-хасидов – Минздрав

"Сейчас эпидемическая ситуация в Украине, высокие уровни охвата вакцинацией в мире и своевременная подготовка к празднованию позволяют принять паломников, кроме этого, и жители Умани активно прививаются, особенно это касается работников гостинично-ресторанной сферы", – сказал Кузин.
Главный санврач подписал указ о противоэпидемических мероприятиях, которых должны придерживаться паломники на территории Украины, они должны носить маски и проходить температурный скрининг. Также при перемещении групп перевозчик должен организовать температурный скрининг и паломников, и лиц, которые их сопровождают.
"К перевозке не будут допускаться работники и участники перевозки, у которых при проведении температурного скрининга температура тела более 37,2 °С или есть признаки респираторных заболеваний. Вход на территорию скопления паломников и мест паломничества будет разрешен при условии использования средств индивидуальной защиты, закрывающих нос и рот, после измерения температуры бесконтактным термометром", – уточнили в министерстве.
В 2021 году Рош а-Шана будет отмечаться 7–8 сентября.
Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.
В 2020 году празднование прошло 18–20 сентября. С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации. "Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.
За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину. Министерство иностранных дел Украины обращалось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину.
16 сентября Кабмин решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи", где скопились хасиды, которые хотели попасть в Украину.
Тогдашний посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой.
18 сентября замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта "Новые Яриловичи" и направились отмечать Новый год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси.