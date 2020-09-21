Пункт пропуска "Новые Яриловичи", через который хасиды пытались попасть в Украину, возобновил работу

Ограничения в "Новых Яриловичах" привели к накоплению транспортных средств в пункте пропуска "Выступовичи", сообщает Государственная таможенная служба.

Пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, через который хасиды пытались попасть в Украину, возобновил работу. Об этом 21 сентября сообщает Государственная таможенная служба.

Как отмечают в ведомстве, пункт пропуска в Черниговской области был закрыт в связи с "ограничительными мерами, веденными из-за распространения коронавирусной инфекции".

По данным таможенной службы, ограничения в "Новых Яриловичах" привели к накоплению транспортных средств в пункте пропуска "Выступовичи". В очереди на въезд в Украину сейчас находится около 550 транспортных средств, на выезд – 250.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование прошло 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации. "Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину. Министерство иностранных дел Украины обращалось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину.

16 сентября Кабмин решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи", где скопились хасиды, которые хотели попасть в Украину.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой.

18 сентября замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта "Новые Яриловичи" и направились отмечать Новый год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси.