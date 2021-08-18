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Полиция ожидает, что в этом году в Умань приедет около 50 тыс. хасидов

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В 2019 году в Умань на празднование Рош а-Шана приехало более 30 тыс. паломников
В 2019 году в Умань на празднование Рош а-Шана приехало более 30 тыс. паломников
Фото: ЕРА

Полиция ожидает, что осенью 2021 года в Умань Черкасской области для празднования иудейского Нового года Рош а-Шана приедет около 50 тыс. паломников-хасидов.

Об этом глава Нацполиции Украины Игорь Клименко рассказал 18 августа во время обсуждения подготовки правоохранительных органов к событию, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел. 

В обсуждении принял участие также посол Израиля в Украине Михаил Бродский. 

Стороны говорили о сотрудничестве ради предотвращения преступлений, совершенных в том числе на почве нетерпимости, уточняется в релизе.

"Наша главная задача – чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. На все события, которые будут происходить, мы будем очень быстро и своевременно реагировать. Национальная полиция и полиция Черкасской области сейчас на усиленном варианте несения службы. Мы работаем вместе с пограничной, миграционной службой для того, чтобы люди могли заехать и в безопасности отметить праздник", – подчеркнул Клименко.

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование прошло 18–20 сентября. С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации. "Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в аэропорты УкраиныПосле запрета на въезд хасиды пытались попасть в Украину через пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью. В пункте с 14 сентября временно ограничили движение транспорта и граждан. Министерство иностранных дел Украины обращалось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину.

16 сентября Кабмин решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи", где скопились хасиды, которые хотели попасть в Украину.

Тогдашний посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой.

18 сентября замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта "Новые Яриловичи" и направились отмечать Новый год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси.

В 2021 году Рош а-Шана будет отмечаться 7–8 сентября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Умань, хасиды, Рош а-Шана, безопасность, Национальная полиция, Нацполиция, посол, Игорь Клименко, Михаил Бродский (посол)
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