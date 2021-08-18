Полиция ожидает, что в этом году в Умань приедет около 50 тыс. хасидов

В 2019 году в Умань на празднование Рош а-Шана приехало более 30 тыс. паломников Фото: ЕРА

Об этом глава Нацполиции Украины Игорь Клименко рассказал 18 августа во время обсуждения подготовки правоохранительных органов к событию, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

В обсуждении принял участие также посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Стороны говорили о сотрудничестве ради предотвращения преступлений, совершенных в том числе на почве нетерпимости, уточняется в релизе.

"Наша главная задача – чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. На все события, которые будут происходить, мы будем очень быстро и своевременно реагировать. Национальная полиция и полиция Черкасской области сейчас на усиленном варианте несения службы. Мы работаем вместе с пограничной, миграционной службой для того, чтобы люди могли заехать и в безопасности отметить праздник", – подчеркнул Клименко.