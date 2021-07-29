Стали известны имена пассажиров, погибших в авиакатастрофе под Ивано-Франковском – это студенты из Иерусалима

Двое из них – Фромовиц и Брилл – родом из Монси и Вильямсбурга (США). Вайц – родом из Лондона (в сообщении не уточняется, речь идет о столице Великобритании или одном из американских городов с таким названием; ранее СМИ писали, что все трое пассажиров – граждане США).

Погибшие учились в Иерусалиме. Они были частью группы студентов иешивы (еврейского высшего религиозного учебного заведения), приехавшей в Украину в путешествие, в частности, с целью посещения святых мест.

Сообщается, что ортодоксальная еврейская организация в США "Мисаским", которая занимается заботой об усопших, сотрудничает с местными властями, чтобы обеспечить транспортировку тел и похороны.