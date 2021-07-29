Стали известны имена пассажиров, погибших в авиакатастрофе под Ивано-Франковском – это студенты из Иерусалима

Двое из них – Фромовиц и Брилл – родом из Монси и Вильямсбурга (США). Вайц – родом из Лондона (в сообщении не уточняется, речь идет о столице Великобритании или одном из американских городов с таким названием; ранее СМИ писали, что все трое пассажиров – граждане США).
Погибшие учились в Иерусалиме. Они были частью группы студентов иешивы (еврейского высшего религиозного учебного заведения), приехавшей в Украину в путешествие, в частности, с целью посещения святых мест.
Сообщается, что ортодоксальная еврейская организация в США "Мисаским", которая занимается заботой об усопших, сотрудничает с местными властями, чтобы обеспечить транспортировку тел и похороны.
Днем 28 июля на частный жилой дом в селе Шепаровцы Ивано-Франковской области упал спортивный легкомоторный самолет модели WT-10 Advantic, начался пожар. Находившиеся в самолете четыре человека погибли. В доме были женщина и двое детей, они успели выбежать, сообщили в полиции.
В результате крушения погиб пилот – известный украинский летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк – и трое пассажиров. О них ранее было известно только, что они иностранные граждане и, по данным Объединенной еврейской общины, хасиды.
Полиция открыла производство по факту авиакатастрофы.