В Нацполиции Украины рассказали, сколько патрульных будут охранять порядок в Умани во время празднования Рош а-Шана

"Более полусотни патрульных полицейских из Черкасс, Киева, Днепра, Житомира, Винницы и Одессы в течение двух недель будут обеспечивать безопасность местных жителей и иностранных гостей", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что к превентивной отработке города и района присоединились представители общественного формирования Умани "Штурм". Сотрудников полиции проинструктировали, они направились к местам несения службы.

"Черкасская полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Умани, правоохранители несут службу в усиленном режиме", – отметили полицейские.