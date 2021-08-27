В Киеве готовится к открытию новый центр еврейской общины. В подготовке принял участие посол Израиля

Об этом сообщил сайт JewBuzz 27 августа.

Новый центр еврейской общины готовит к открытию главный раввин Киева Йонатан Маркович, центр будет крупнейшим в Киеве и центральной Украине, говорится в публикации.

Маркович и Бродский установили мезузу у входа в центр 26 августа, в день, который евреи называют Хай Элул – праздник дня рождения основателя хасидизма Бааль Шем Това. Также в центре будет синагога.

"Открытие синагоги и нового общественного центра является еще одним свидетельством расцвета еврейской жизни в Украине", – сказал посол, его цитирует пресс-служба дипмиссии в Twitter.

Посол Ізраїлю * в Україні Міхаель Бродський взяв участь у церемонії покладання мезузи у новому громадському центрі рабина Марковича.



"Відкриття синагоги та нового громадського центру є ще одним свідченням розквіту єврейського життя в Україні", - зазначив посол. pic.twitter.com/5WdKzy3lCp — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) August 26, 2021

Также посол и раввин говорили о паломничестве евреев в Украину. Сообщается, что сейчас в Украине уже находится несколько тысяч израильтян, прибывших на празднование Рош ха-Шана.

Когда состоится открытие центра, в статье не уточняется.

Мезуза – свиток из пергамента, на который нанесены отрывки из Торы. Пергамент обычно сворачивают и помещают в футляр, который потом крепят к дверному косяку.