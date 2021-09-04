В Умань прибыли израильские полицейские, которые будут помогать украинским правоохранителям во время празднования Рош а-Шана

Всего в Умань прибыло 11 полицейских из Израиля.

"Совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов", – говорится в сообщении.

Израильские полицейские будут в Украине до 11 сентября.

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Видео: Поліція Черкащини / YouTube