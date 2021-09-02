В Умань к приезду хасидов отправили нацгвардейцев и сводный отряд полиции

Правоохранители в Умани будут работать круглосуточно в период паломничества хасидов Фото: mvs.gov.ua

В релизе сказано, что в Умань прибыли более 200 военнослужащих Нацгвардии и сводный отряд полиции. Фото построения правоохранителей опубликовали в Facebook.

"Сводный отряд насчитывает 635 сотрудников полиции из Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областей. В составе отряда – работники миграционной полиции, батальона полиции особого назначения, сотрудники патрульной полиции, тактико-оперативного реагирования патрульной полиции в Черкасской области, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники, полиция диалога, спасатели, медики и военнослужащие Национальной гвардии Украины", – сказано в сообщении.

Правоохранители будут работать круглосуточно.

Ожидается, что в Умань с 1-го по 6 сентября приедет 23,5 тыс. хасидов, всего в этому году – около 50 тыс.