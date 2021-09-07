В Умань прибыло более 29 тыс. паломников, ситуация в городе контролируемая – полиция

Каждую осень в Умань прибывают паломники со всего мира Фото: ch.npu.gov.ua

Улицы города круглосуточно патрулируют более 1 тыс. правоохранителей, работает межведомственный оперативный штаб.

"Штаб спланировал и организовал профилактические отработки, которые начались с 28 августа. Соответственно мы сейчас имеем хороший результат, в частности, это меньшее количество регистраций правонарушений по сравнению с прошлыми годами", – сказал замглавы Нацполиции Украины Александр Фацевич.

Глава полиции Черкасской области Михаил Куратченко сказал, что ситуация в городе контролируемая.

"С момента прибытия паломников в Умань поступило 38 сообщений. По результатам их рассмотрения было составлено шесть административных протоколов: два о нарушении условий пребывания на территории города со стороны паломников, также о мелком хулиганстве и один административный протокол – за нарушение требований правил дорожного движения", – рассказал он.

Также открыты три уголовных производства: по факту распространения справок о прохождении ПЦР-тестов на COVID-19 с признаками подделки, по факту предъявления гражданином Израиля свидетельства с признаками подделки на право управления транспортным средством и по факту сбыта на территории города бит, электрошокеров и ножей.

В Умань также прибыло 11 израильских офицеров полиции, среди которых переговорщики, эксперты, представители патрульной службы и спецподразделений.

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Видео: Національна поліція України / YouTube