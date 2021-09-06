В Умани зарегистрировались более 27 тыс. хасидов из 10 стран – ГСЧС

Спасатели отметили, что проводят с паломниками информационно-профилактическую работу.

"Чтобы ознакомить паломников с правилами пожарной безопасности и основными правилами жизнедеятельности, специалисты ГСЧС раздают памятки на английском языке", – отметили в релизе.

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Правоохранители рассказали, что с 1-го по 4 сентября "поступило 22 сообщения о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов".

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников. В 2020 году массовое празднование не было проведено в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

В 2021 году Рош а-Шана будет отмечаться 7–8 сентября.