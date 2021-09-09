Хасиды начали покидать Умань, ситуация контролируемая – Нацполиция Украины

"В целом ситуация контролируемая. Зафиксировано 21 сообщение относительно пребывания паломников-хасидов. [...] В целом благодаря слаженной работе ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. – "ГОРДОН"), полиции, Нацгвардии и миграционной службы мы минимизировали любого рода провокации и правонарушения во время пребывания паломников на территории города", – сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский.

По его словам, открыто два уголовных производства, связанных с торговлей "веществами, похожими на наркотические", и составлено два административных протокола, по результатам которых "отдельных хасидов" выдворят за пределы Украины и запретят им въезд в страну.

Следить за порядком в Умани украинским правоохранителям помогали полицейские, прибывшие из Израиля.

"Мы вместе сделали все необходимое для того, чтобы все прошло спокойно", – подчеркнул пресс-офицер полиции Израиля Михаэль Зингерман.

Украинская полиция рассказала, что вечером 8 сентября хасиды уже начали выезжать из Умани в "страны постоянного проживания".