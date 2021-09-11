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ОБЩЕСТВО

В Украине установлен новый рекорд вакцинации от коронавируса

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В Украине уже сделали более 10,5 млн прививок от коронавируса, обе дозы получили менее 5 млн человек
В Украине уже сделали более 10,5 млн прививок от коронавируса, обе дозы получили менее 5 млн человек
Фото: Covid-19 vaccination / Flickr

За сутки 10 сентября в Украине сделали 183 527 прививок от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава.

Этот показатель – максимальный с начала кампании по иммунизации украинцев от коронавирусной инфекции. Предыдущий рекорд фиксировали днем ранее, тогда за сутки сделали боле 173 тыс. прививок

Первую дозу вчера получили 71 388 человек, вторую – 112 139. В течение суток украинцев вакцинировали 994 мобильные бригады, а также в 2959 прививочных пунктах и 347 центрах массовой вакцинации. 

"С начала прививочной кампании привито 5 860 642 человека, из них получили одну дозу 5 860 640 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 4 730 712 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 591 352 прививки", – уточнили в Минздраве. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1944487602381002

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, рекорд, украинцы, Минздрав, вакцина, прививки
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