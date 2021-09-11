В Украине установлен новый рекорд вакцинации от коронавируса

В Украине уже сделали более 10,5 млн прививок от коронавируса, обе дозы получили менее 5 млн человек Фото: Covid-19 vaccination / Flickr

Этот показатель – максимальный с начала кампании по иммунизации украинцев от коронавирусной инфекции. Предыдущий рекорд фиксировали днем ранее, тогда за сутки сделали боле 173 тыс. прививок.

Первую дозу вчера получили 71 388 человек, вторую – 112 139. В течение суток украинцев вакцинировали 994 мобильные бригады, а также в 2959 прививочных пунктах и 347 центрах массовой вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 5 860 642 человека, из них получили одну дозу 5 860 640 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 4 730 712 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 591 352 прививки", – уточнили в Минздраве.