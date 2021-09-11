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ОБЩЕСТВО

В Украине подтвердили почти 4 тыс. новых случаев COVID-19. Это самое большое с весны число заболевших за сутки

В Украине подтвердили почти 4 тыс. новых случаев COVID-19. Это самое большое с весны число заболевших за сутки / ГОРДОН

Фото: ЕРА

За сутки 10 сентября в Украине зафиксировали 3869 новых случая коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

Согласно данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, это самое большое количество случаев коронавирусной инфекции с 22 мая, тогда было подтверждено 4606 случаев COVID-19.

Среди новых заболевших 387 детей и 76 медработников. 

За последние сутки с COVID-19 госпитализировали 1102 человека, умерли от болезни 69 украинцев. 

Выздоровели вчера 1738 пациентов. 

За все время эпидемии в Украине заболело 2 314 423 человека, выздоровели – 2 220 611, скончалось – 54 320.

Вчера украинцам сделали 65 405 тестов на коронавирус. Наибольшее количество новых случаев подтвердили во Львовской (379) области, в Киеве (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: эпидемия, коронавирус, штамм
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