В Украине подтвердили почти 4 тыс. новых случаев COVID-19. Это самое большое с весны число заболевших за сутки

Согласно данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, это самое большое количество случаев коронавирусной инфекции с 22 мая, тогда было подтверждено 4606 случаев COVID-19.

Среди новых заболевших 387 детей и 76 медработников.

За последние сутки с COVID-19 госпитализировали 1102 человека, умерли от болезни 69 украинцев.

Выздоровели вчера 1738 пациентов.

За все время эпидемии в Украине заболело 2 314 423 человека, выздоровели – 2 220 611, скончалось – 54 320.

Вчера украинцам сделали 65 405 тестов на коронавирус. Наибольшее количество новых случаев подтвердили во Львовской (379) области, в Киеве (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.