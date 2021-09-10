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ЕС продлил санкции против РФ за агрессию на Донбассе, "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока – 2". Главное за день

ЕС продлил санкции против РФ
ЕС продлил санкции против РФ
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий пятницы, 10 сентября.

ЕС продлил санкции против РФ

Европейский совет 10 сентября продлил на полгода персональные санкции, введенные против 177 физических и 48 юридических лиц из России за нарушение территориальной целостности Украины, до 15 марта 2022 года.

Рада осудила репрессии против крымских татар в оккупированном Крыму

Верховная Рада проголосовала за постановление №6007, которым осудила обыски, похищения и аресты крымских татар в оккупированном Крыму. Рада призвала правительства иностранных государств, международные организации, их парламентские ассамблеи осудить новую волну репрессий в оккупированном Россией Крыму и применить санкции против всех, кто причастен к организации репрессий.

"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока – 2"

Строительство российского газопровода "Северный поток – 2" полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром".

ВСК опубликовала результаты работы по делу вагнеровцев

Глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая рассказала, что согласно выводам ВСК, с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом было начато "специальное мероприятие".

Также, по словам Безуглой, это было сугубо украинское специальное мероприятие.

Из 33 человек, по данным ВСК, один был агентом белорусских спецслужб, сообщила Безуглая. Она также рассказала, что восемь были гражданами Украины, 17 имели отношение к ЧВК "Вагнер", а 28 участвовали в боевых действиях на Донбассе.

Оккупанты ужесточили подозрение Джелялову

Сотрудники ФСБ России в оккупированном Крыму предъявили новое обвинение находящемуся под арестом первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову. Его подозревали в причастности к диверсии, но 10 сентября объявили о подозрении по ч. 1 ст. 281 Уголовного кодекса РФ – в совершении диверсии, сообщил его адвокат Николай Полозов.

Разумков вновь заболел COVID-19

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заразился коронавирусом, его тест на COVID-19 оказался положительным. 

Разумков уже болел коронавирусной инфекцией в ноябре прошлого года. В мае он говорил, что пока не вакцинируется, так как у него есть антитела против коронавируса.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Газпром, Россия, санкции, Нариман Джелялов, временная следственная комиссия, Вагнер, Евросоюз, Северный поток – 2, Дмитрий Разумков, Марьяна Безуглая, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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