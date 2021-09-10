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“Газпром” объявил о завершении строительства “Северного потока – 2"

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Газопровод, против которого США вводили санкции из-за угрозы для энергетической безопасности Европы, достроили
Газопровод, против которого США вводили санкции из-за угрозы для энергетической безопасности Европы, достроили
Фото: EPA

Строительство российского газопровода "Северный поток – 2" полностью завершено. Об этом сообщается на сайте российской корпорации "Газпром".

Согласно сообщению, на утреннем оперативном совещании председатель правления компании Алексей Миллер заявил, что сегодня утром в 8.45 по московскому времени строительство газопровода "Северный поток – 2" было полностью завершено.

Контекст:

Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. 

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности ЕвропыГермания настаивала на завершении строительства.

С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая является партнером "Газпрома" и одним из инвесторов "Северного потока – 2", Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа по трубопроводу в Европу начнутся до конца годаПо данным Bloomberg, "Газпром" планирует начать поставки газа по "Северному потоку – 2" с 1 октября.

Теги: Газпром, газ, Алексей Миллер, газопровод, Северный поток – 2, российский газ
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