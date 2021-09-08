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"Газпром" планирует начать поставки газа по "Северному потоку – 2" 1 октября – Bloomberg

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По информации агентства, до начала зимы "Газпром" планирует начать прокачку газа по обеим ниткам
По информации агентства, до начала зимы "Газпром" планирует начать прокачку газа по обеим ниткам
Фото: EPA

Российская газодобывающая компания "Газпром" планирует начать поставки природного газа по первой нитке газопровода "Северный поток – 2" 1 октября, однако точные сроки будут зависеть от немецкого регулятора. Об этом сообщает 8 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планом компании.

По словам источника, до 1 декабря "Газпром" планирует начать прокачку газа по обеим ниткам. 

В "Газпроме" по этому поводу от комментариев отказались. 2 сентября глава корпорации Алексей Миллер заявлял, что возможно, компания уже в этот отопительный сезон поставит первый газ по "Северному потоку – 2" на европейский рынок. Ранее в "Газпроме" анонсировали, что поставки по газопроводу в 2021 году могут составить 5,6 млрд м³ газа.

"Долгожданный трубопровод может принести некоторое облегчение европейским газовым рынкам, столкнувшимся с ограничением поставок перед началом зимы, когда цены уже находятся на рекордном уровне. Это также победа для канцлера Германии Ангелы Меркель, которая поддерживала проект в течение 10 лет, несмотря на сопротивление ключевых союзников, таких как США", – отметили в Bloomberg.

В агентстве подчеркнули, что "Северный поток – 2" все еще нуждается в технической сертификации и страховании, которые могут вызвать затруднения из-за действующих санкций США. Оператору также необходимо предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку "Северного потока – 2" могут завершить до 12 сентября.

6 сентября в компании Nord Stream 2 AG заявили, что в Балтийском море уложили последнюю трубу "Северного потока – 2". Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа по трубопроводу в Европу начнутся до конца года. OMV является партнером "Газпрома" и одним из инвесторов "Северного потока – 2".

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. 

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Теги: Газпром, Германия, газ, газопровод, Северный поток – 2, цена на газ
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