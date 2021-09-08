Ответственной за политику США в отношении Украины стала дипломат, критиковавшая "Северный поток – 2"

В последнее время Данниган была поверенным США в делах в Австрии. Фото: at.usembassy.gov

Данниган с 2014-го по 2017 год занимал должность заместителя помощника секретаря по энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента. Теперь она будет способствовать выработке политики в отношении Украины, Беларуси и Молдовы, а также Польши, Венгрии и Чехии.

Последние три года она работала в посольстве США в Вене, сначала в качестве заместителя главы миссии, а в последнее время – в качестве поверенного в делах в Австрии.

На новую должность она вступила 7 сентября.

Данниган одной из первых критиковала планы России построить газопровод "Северный поток – 2" в Германию по дну Балтийского моря, чтобы перенаправить европейский экспорт вокруг Украины.

Она заявляла, что "Северный поток – 2" угрожает не только жизнеспособности Украины и ее ресурсам, но диверсификации газа в Европе, особенно в юго-восточной ее части.