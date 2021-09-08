ГОРДОН
 
 
МИР

Ответственной за политику США в отношении Украины стала дипломат, критиковавшая "Северный поток – 2"

В последнее время Данниган была поверенным США в делах в Австрии.
В последнее время Данниган была поверенным США в делах в Австрии.
Фото: at.usembassy.gov

Администрация президента США Джо Байдена привлекла дипломатку Робин Данниган для надзора за политикой в Центральной и Восточной Европе в Государственном департаменте. Об этом сообщили RFE/RL в пресс-службе Белого дома.

Данниган с 2014-го по 2017 год занимал должность заместителя помощника секретаря по энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента. Теперь она будет способствовать выработке политики в отношении Украины, Беларуси и Молдовы, а также Польши, Венгрии и Чехии.

Последние три года она работала в посольстве США в Вене, сначала в качестве заместителя главы миссии, а в последнее время – в качестве поверенного в делах в Австрии.

На новую должность она вступила 7 сентября.

Данниган одной из первых критиковала планы России построить газопровод "Северный поток – 2" в Германию по дну Балтийского моря, чтобы перенаправить европейский экспорт вокруг Украины.

Она заявляла, что "Северный поток – 2" угрожает не только жизнеспособности Украины и ее ресурсам, но диверсификации газа в Европе, особенно в юго-восточной ее части.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечала, что "Северный поток – 2" готов на 99%.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". По мнению Зеркаль, Евросоюз вряд ли будет вводить санкции против "Северного потока – 2", все будет решать Байден.

Согласно договору между США и ФРГ, транзит газа через Украину после введения в действие трубопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

6 сентября в компании Nord Stream 2 AG заявили, что в Балтийском море уложили последнюю трубу "Северного потока – 2". Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа по трубопроводу в Европу начнутся до конца года. OMV является партнером "Газпрома" и одним из инвесторов "Северного потока – 2".

Теги: США, Украина, политика, Северный поток – 2
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Осадчая рассекретила имя новорожденного сына
Осадчая рассекретила имя новорожденного сына
"Хороша мамуля", "Похоже на фото с места преступления". Полуголая Мейхер снялась в странной позе на земле
"Хороша мамуля", "Похоже на фото с места преступления". Полуголая Мейхер снялась в странной позе на земле
"У нее есть один недостаток". 67-летний Макаревич рассказал о семейной жизни с 37-летней женой
"У нее есть один недостаток". 67-летний Макаревич рассказал о семейной жизни с 37-летней женой
Каменских травмировалась во время концерта в Турции. Фото
Каменских травмировалась во время концерта в Турции. Фото
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
Гвоздева показала, какими они с мужем были 10 лет назад, и призналась, что за это время не купила себе новые шорты
Гвоздева показала, какими они с мужем были 10 лет назад, и призналась, что за это время не купила себе новые шорты
"Пошлятина", "Когда порнуху ждать с вашим участием?" Глюк'oZa показала, как принимает душ, гладя себя
"Пошлятина", "Когда порнуху ждать с вашим участием?" Глюк'oZa показала, как принимает душ, гладя себя
  "А почему Подкопаева всегда рядом на всех праздниках?" Министр спорта назвал причины отсутствия Баюл на Дне Независимости
  "А почему Подкопаева всегда рядом на всех праздниках?" Министр спорта назвал причины отсутствия Баюл на Дне Независимости
Поздравления с днем рождения в стихах. 10 четверостиший
Поздравления с днем рождения в стихах. 10 четверостиший
"По-настоящему я любила троих мужчин". Каминская рассказала, как относится к бывшим и какие у нее отношения с нынешним возлюбленным
"По-настоящему я любила троих мужчин". Каминская рассказала, как относится к бывшим и какие у нее отношения с нынешним возлюбленным
"Самый красивый изгиб на женском теле ее улыбка", "Настоящая султана". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в соблазнительном образе
"Самый красивый изгиб на женском теле – ее улыбка", "Настоящая султана". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в соблазнительном образе
  В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
  В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
Шампунь от перхоти и солнцезащитный крем. Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за лицом во время масочного режима
Шампунь от перхоти и солнцезащитный крем. Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за лицом во время масочного режима
  В сети появился тизер четвертой "Матрицы". Видео
  В сети появился тизер четвертой "Матрицы". Видео
"Пока младший спит". Осадчая впервые после третьих родов показала голый живот
"Пока младший спит". Осадчая впервые после третьих родов показала голый живот
"Талашко изнасиловал меня в мои 17 лет. Он был другом семьи". Объявилась еще одна жертва звезды фильма "В бой идут одни "старики"
"Талашко изнасиловал меня в мои 17 лет. Он был другом семьи". Объявилась еще одна жертва звезды фильма "В бой идут одни "старики"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
"Какое сладкое удовольствие". Звезда "Великолепного века" Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец
"Какое сладкое удовольствие". Звезда "Великолепного века" Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS