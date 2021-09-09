41% украинцев считают, что у Украины не было возможностей остановить строительство "Северного потока – 2" – опрос

Социологи отмечают, что украинцы хорошо осведомлены о строительстве "Северного потока – 2" Фото: ЕРА

По мнению 20% респондентов, в том, что строительство газопровода не удалось остановить, виновен пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

3% опрошенных думают, что ответственность за это несет действующий глава государства Владимир Зеленский.

26% украинцев считают, что в этом одинаково виновны оба политика.

Еще 10% респондентов затруднились с ответом.

Социологи также отмечают, что опрошенные хорошо осведомлены о строительстве "Северного потока – 2": 50% знают об этом, еще 31% – что-то слышали. Ничего о газопроводе не знают 18% украинцев.

Опрос проводился 2–4 сентября среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.