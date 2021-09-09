41% украинцев считают, что у Украины не было возможностей остановить строительство "Северного потока – 2" – опрос

По мнению 20% респондентов, в том, что строительство газопровода не удалось остановить, виновен пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.
3% опрошенных думают, что ответственность за это несет действующий глава государства Владимир Зеленский.
26% украинцев считают, что в этом одинаково виновны оба политика.
Еще 10% респондентов затруднились с ответом.
Социологи также отмечают, что опрошенные хорошо осведомлены о строительстве "Северного потока – 2": 50% знают об этом, еще 31% – что-то слышали. Ничего о газопроводе не знают 18% украинцев.
Опрос проводился 2–4 сентября среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.
"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".
Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).
Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".
Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку "Северного потока – 2" могут завершить до 12 сентября, при этом "Газпром" планирует начать поставки газа с 1 октября.
6 сентября в компании Nord Stream 2 AG заявили, что в Балтийском море уложили последнюю трубу "Северного потока – 2". Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа по трубопроводу в Европу начнутся до конца года. OMV является партнером "Газпрома" и одним из инвесторов "Северного потока – 2".