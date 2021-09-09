ГОРДОН
 
 
МИР

41% украинцев считают, что у Украины не было возможностей остановить строительство "Северного потока – 2" – опрос

Социологи отмечают, что украинцы хорошо осведомлены о строительстве "Северного потока 2"
Социологи отмечают, что украинцы хорошо осведомлены о строительстве "Северного потока – 2"
Фото: ЕРА

41% украинцев считают, что у Украины не было возможностей остановить строительство газопровода "Северный поток – 2". Об этом свидетельствуют опубликованные 9 сентября результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

По мнению 20% респондентов, в том, что строительство газопровода не удалось остановить, виновен пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

3% опрошенных думают, что ответственность за это несет действующий глава государства Владимир Зеленский.

26% украинцев считают, что в этом одинаково виновны оба политика.

Еще 10% респондентов затруднились с ответом.

Социологи также отмечают, что опрошенные хорошо осведомлены о строительстве "Северного потока – 2": 50% знают об этом, еще 31% – что-то слышали. Ничего о газопроводе не знают 18% украинцев.

Опрос проводился 2–4 сентября среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. 

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку "Северного потока – 2" могут завершить до 12 сентября, при этом "Газпром" планирует начать поставки газа с 1 октября.

6 сентября в компании Nord Stream 2 AG заявили, что в Балтийском море уложили последнюю трубу "Северного потока – 2". Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа по трубопроводу в Европу начнутся до конца года. OMV является партнером "Газпрома" и одним из инвесторов "Северного потока – 2".

Теги: Газпром, Россия, Петр Порошенко, Украина, рейтинг, соцопрос, строительство, газопровод, Владимир Зеленский, украинцы, Северный поток – 2
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Совсем уже крыша поехала". Мозговая отреагировала на анонс выступления Успенской в Киеве
"Совсем уже крыша поехала". Мозговая отреагировала на анонс выступления Успенской в Киеве
"Мое тело мое дело". Соловий в откровенном виде снялась для мужского журнала Playboy
"Мое тело – мое дело". Соловий в откровенном виде снялась для мужского журнала Playboy
  "Ходить в гости в семью своего сына от первого брака нет желания". Зибров рассказал, почему не общается с 39-летним сыном
  "Ходить в гости в семью своего сына от первого брака нет желания". Зибров рассказал, почему не общается с 39-летним сыном
Звезда фильмов ужасов Джейми Ли Керстис получила на Венецианском фестивале "Золотого льва" и посвятила его жертвам насилия
Звезда фильмов ужасов Джейми Ли Керстис получила на Венецианском фестивале "Золотого льва" и посвятила его жертвам насилия
"Какая безвкусица, все потяганное, несвежее. Это ужас!", "Великая балерина в обносках". Волочкова взбудоражила сеть своим внешним видом в суде
"Какая безвкусица, все потяганное, несвежее. Это ужас!", "Великая балерина в обносках". Волочкова взбудоражила сеть своим внешним видом в суде
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
"Как же светится счастливая женщина", "Ксюша расцвела. Красота", "Одинаковы с лица". Собчак и Богомолов вышли в свет
"Как же светится счастливая женщина", "Ксюша расцвела. Красота", "Одинаковы с лица". Собчак и Богомолов вышли в свет
  Участница "Танцев со звездами" Зарицкая рассказала, почему не сразу сошлась со своим вторым партнером по проекту
  Участница "Танцев со звездами" Зарицкая рассказала, почему не сразу сошлась со своим вторым партнером по проекту
"Наше первое купание". Alyosha показала годовалую дочь на отдыхе в бассейне
"Наше первое купание". Alyosha показала годовалую дочь на отдыхе в бассейне
"Как мама, красавица", "Очень элегантная женщина". Паперная позировала лежа на полу
"Как мама, красавица", "Очень элегантная женщина". Паперная позировала лежа на полу
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
  "Вы прилетели из разных уголков Украины, чтобы окружить меня любовью". Ани Лорак показала новое видео со своих концертов в Одессе
  "Вы прилетели из разных уголков Украины, чтобы окружить меня любовью". Ани Лорак показала новое видео со своих концертов в Одессе
"У мужа Миша – четвертый ребенок, но приживает он все впервые". Жена Павлика показала семейное фото с мужем и трехмесячным сыном
"У мужа Миша – четвертый ребенок, но приживает он все впервые". Жена Павлика показала семейное фото с мужем и трехмесячным сыном
"Выглядишь, как храбрый зверь", "Королева". 52-летняя Лопес в корсете кокетливо улыбнулась на камеру
"Выглядишь, как храбрый зверь", "Королева". 52-летняя Лопес в корсете кокетливо улыбнулась на камеру
  "По поведению видно, когда женщина кого-то любит. И я проследил однажды". Зибров рассказал, почему распался его первый брак
  "По поведению видно, когда женщина кого-то любит. И я проследил однажды". Зибров рассказал, почему распался его первый брак
"Великолепно!" Внучка Ротару показала комплекс упражнений для красивой фигуры
"Великолепно!" Внучка Ротару показала комплекс упражнений для красивой фигуры
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
  В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
"Нереальная красавица", "Губы убрала, прямо красоткой стала". Узерли показала след от купальника на голом теле
"Нереальная красавица", "Губы убрала, прямо красоткой стала". Узерли показала след от купальника на голом теле
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS